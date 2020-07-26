Son dakika haber... Bir daireye kumar operasyonu

Karabük'te bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda, 8 kişiye kumar oynadıkları iddiasıyla idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesinde bulunan ve 2 bloktan oluşan aparmanın sakinleri, bir dairede kumar oynandığı şüphesiyle polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye operasyon düzenledi.

Dairede bulunan 8 kişiye, kumar oynadıkları iddiasıyla idari para cezası verildi.

Site bahçesinde bekleyen vatandaşlar, şüphelilere karakola götürülmek üzere polis otosuna bindirildikleri sırada tepki gösterdi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 8 kişiye, "kumar oynamak", "sosyal mesafeye uymamak" ve "kapalı alanda sigara içmek" suçlarından işlem yapıldı.