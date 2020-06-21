Son dakika haber! BURDUR Şehidin anne ve babasından duygulandıran ziyaret

Son dakika haberi: Şehidin anne ve babasından duygulandıran ziyaretBURDUR'da oturan Ayhan (77) ve Yaşar Yetkin (70) çifti, Babalar Günü'nde, 1993 yılında şehit olan çocukları Süleyman Yetkin'in mezarını ziyaret etti.

21.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:52
Şehidin anne ve babasından duygulandıran ziyaret
BURDUR'da oturan Ayhan (77) ve Yaşar Yetkin (70) çifti, Babalar Günü'nde, 1993 yılında şehit olan çocukları Süleyman Yetkin'in mezarını ziyaret etti.
Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Sosyal Destek Personeli sosyolog Hüseyin Özer, Bingöl'de 1993 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Burdurlu Jandarma Komando Er Süleyman Yetkin'in anne ve babasını Armağan İlci Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Baba Yetkin oğlunun mezarına gitmek isteyince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli baba Ayhan Yetkin ve anne Yaşar Yetkin'i alıp, Burdur merkez Suludere köyündeki oğlunun mezarına götürüldü.
Baba Ayhan Yetkin, "Oğlum 1993 yılında Bingöl'de şehit oldu. Bayramlarda, Babalar Günü'nde oğlumun mezarına gelerek dua ediyoruz. O bize gelemiyor biz ona geliyoruz" dedi.
Anne Yaşar Yetkin, "O babasına gelemiyor. Biz gelip onu ziyaret ediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyorlar, getirdiler oğlumuzun mezarında dua ettik" diye konuştu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli sosyolog Hüseyin Özer de "Bakanlık olarak Babalar Günü'nde şehit babalarını yalnız bırakmamak adına ziyaret ediyoruz. Ayhan amcamın bizden 'evladım bana gelemiyor, biz ona gidelim' diye bir talebi oldu. Talebini yerine getirdik" dedi. Son dakika haber! BURDUR Şehidin anne ve babasından duygulandıran ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Burdur, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Film değil gerçek! ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar Haber
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Haberler››Güncel››Son dakika haber! BURDUR Şehidin anne ve babasından duygulandıran ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:19: Hak-İş'ten "kıdem tazminatı" açıklaması - Haber 15:19: Bisiklet tutkunu baba küçük kızını gezdirmek için römork yaptı - Haber 15:18: RİVA'DA DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU - Haber 15:18: Özel İdare dere yataklarına müdahale etti - Haber 15:17: Son Dakika | AKSARAY Dini nikahlı eşini öldürdü, adliye girerken 'Oğluma akülü araba alın' dedi - Haber 14:25: Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi - Spor 11:58: Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti - Haber 11:27: İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber