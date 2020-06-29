Son dakika haber: BURSA Annesinin dışladığı kuzuya bebek gibi bakıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Annesinin dışladığı kuzuya bebek gibi bakıyorBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İlhami Ayan, annesinin dışladığı kuzuyu sahiplenerek bakmaya başladı.

29.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:05
Annesinin dışladığı kuzuya bebek gibi bakıyor
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İlhami Ayan, annesinin dışladığı kuzuyu sahiplenerek bakmaya başladı. İkilinin uyumu yüzleri gülümsetiyor.
Bandırma ilçesinde mantolama ustası İlhami Ayan, rastladığı koyun sürüsünde 3 aylık bir kuzunun annesi tarafından dışlandığını fark etti. Bunun üzerine kuzuyu kendi yanına alan Ayan, kuzu ile birlikte vakit geçirmeye başladı. 'Zeytin' adını verdiği kuzuyu elleriyle besleyen ve bebek gibi bakan Ayan, biberon ile süt içirirken, gittiği her yere de kuzuyu yanında götürüyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte gelen Ayan, 'Zeytin'i de yanında getirdi. Ayan, 'Zeytin' ile birlikte oyunlar oynadı. Geceleri de beraber uyuduklarını belirten Ayan, "Beni babası, eşimi de annesi olarak görüyor. Yakında otlamaya başlayacak ve yeniden sürüye katılacak. Doğal yaşamına dönmesi gerekiyor, ondan ayrılmak zor olacak" diye konuştu.
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Son dakika haber: BURSA Annesinin dışladığı kuzuya bebek gibi bakıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bandırma, Zeytin, Bursa, Güncel, Haber
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