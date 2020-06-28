Son dakika haber! Bursa'da adayların sınav heyecanı

Son dakika haberine göre Bursa'da adayların sınav heyecanıBursa'da üniversite adayları, içeri alınırken maske takmalarına ve sosyal mesafeye özen gösterildi, aileleler ise dışarıda bekledi.

28.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:38
Bursa'da adayların sınav heyecanı
Bursa'da üniversite adayları, içeri alınırken maske takmalarına ve sosyal mesafeye özen gösterildi, aileleler ise dışarıda bekledi.
Üniversite adaylarının ikinci sınavı olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu AYT için bugün adaylar 08.00'de sınava girecekleri okullara geldi. Bursa'da, kalabalıkların oluşmaması için bahçedeki adaylar, sınava girecekleri salonlara sosyal mesafeye uygun olarak alındı. Maskeli güvenlik görevlileri de, adayları, sınava gireceklerin kimlik tespitlerinin ardından ateşlerini ölçerek içeri aldı. Güvenlik kontrolünden maske ve siperliği ile geçen adaylara, aynı zamanda maske ve dezenfektan da verildi.
Bugün iki oturum gerçekleşecek. AYT'nin ardından saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testi başlayacak. Son dakika haber! Bursa’da adayların sınav heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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