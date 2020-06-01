Son dakika haber! BURSA Karton toplayıcısı el arabası alınınca intihara kalkıştı, mahalleli film izler gibi izledi

Son dakika gelişmesine göre Karton toplayıcısı el arabası alınınca intihara kalkıştı, mahalleli film izler gibi izlediBursa'da, karton topladığı el arabasını zabıta ekipleri alınca 6 katlı iş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkışan Yasin B. (26), polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildi.

01.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:44
Karton toplayıcısı el arabası alınınca intihara kalkıştı, mahalleli film izler gibi izledi
Bursa'da, karton topladığı el arabasını zabıta ekipleri alınca 6 katlı iş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkışan Yasin B. (26), polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildi. Olayı gören mahalleli, iş merkezinin etrafında toplanıp, sosyal mesafe kuralını yok sayarak film izler gibi o anları izledi.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Yasin B.'nin el arabasını iddiaya göre, zabıta ekipleri aldı. Bunun üzerine zabıta ekibiyle tartışan Yasin B., el arabasını alamayınca Darmstad Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin teras katına çıktı. Kendisini atacağını söyleyn Yasin B.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polisve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de Yasin B.'nin atlama ihtimaline karşı iş merkezinin altına branda açtı. Yasin B.'yi ikna etmek için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen Yasin B., vazgeçirilip, indirildi.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER, SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
Yasin B.'nin intihara kalkıştığını gören mahalleli, iş merkezinin çevresinde toplandı. Mahalleli hem Yasin B.'yi hem de polisin ikna çalışmalarını film izler gibi izledi. Mahalleliden bazıları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Polis ekiplerinin Yasin B.'yi ikna etmesi üzerine ıslık ve alkışlar eşliğinde iş merkezinin altında toplanan kalabalık, polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Son dakika haber! BURSA Karton toplayıcısı el arabası alınınca intihara kalkıştı, mahalleli film izler gibi izledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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