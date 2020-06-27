Son dakika haber! BURSA Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı

Son dakika haberleri... Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladıBURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

27.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:08
Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı
BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., polis ekiplerine, "O ceza kağıdını yırtacağım. Beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Maske kolumdaydı" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske takmadan dolaşan Taner U., denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler, maskeyi kolunda taşıyan Taner U.'ya, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polislere zorluk çıkaran Taner U., bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.
'ADRESİM DE YOK, YIRTACAĞIM O CEZAYI'
Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., "Yaptırım yapacaklar maske olduğu halde, ağzımda neden değilmiş? Telefon numaram yok. Adresim de yok, sokakta kalıyorum. Yasayı bana öğretme. Yırtacağım o cezayı. İçeri mi atacaklar maskeden dolayı? Burada hangi insanda maske var? Maske kolumdaydı, taktım işte. Ceza kağıdını imzalamıyorum. Yazsan ne olacak sanki? Kimlik istedin kimlik verdim, bilgilerimi söylemeye mecbur değilim. Sen Türkçe anlamıyor musun? İmzalamıyorum, var mı bir mecburiyetim'ö dedi.
Bir yakını ise Taner U.'dan yaptığı yayını sonlandırmasını isteyerek, "Kapat şunu, kapat diyorum. Memur işini yapıyor. Canımı sıkmaö dedi.
Sosyal medyada yayın kaydından paylaşılan görüntüleri izleyenler, Taner U.'ya tepki gösterdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - BURSA (DHA)
Son dakika haber! BURSA Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Bursa, Güncel, Haber

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