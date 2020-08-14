Son dakika haber... ÇANAKKALE Çanakkale’de orman yangını, 30 kovan kül oldu

Çanakkale'de orman yangını, 30 kovan kül oldu

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Mehmet Gürer'a ait 30'a yakın kovan içlerindeki arılarla birlikte yandı. Gürer, yaklaşık 20 bin TL'lik zararı oluştuğunu söyledi.

Merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alnda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. 3 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 hizmet aracı, 4 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm küle döndü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

ARI KOVANLARI YANDI

Yangının etkili olduğu bölgede olan arı üreticisi Mehmet Gürer'e air 30'a yakın kovan, içlerindeki arılarla birlikte yandı. 20 bin TL'lik zararı oluştuğunu söyleyen Gürer, "30 kovan zarar gördü. 20 bin TL'ye yakın da maddi hasar oluştu. Ben kovanlarım yandıktan sonra yangın yerine geldim" dedi.