Son dakika haber... ÇANAKKALE Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
Son dakika gündem haberine göre Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldüYUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
17.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:57
Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABERİpek YAVAŞAYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Kaynak: DHA
Etiketler: Midilli Adası, Çanakkale, Güncel, Haber