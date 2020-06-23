Son dakika haber... Ceviz büyüklüğünde yağan dolu zarara neden oldu

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

23.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:16
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu bazı evlerin çatısı, seralar ve araçlarda zarara neden oldu.
Yağış ve sel nedeniyle bölgede bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Ceviz büyüklüğündeki dolunun araçlarına zarar vermesini engellemek için bazı vatandaşlar, araçlarını kapalı alanlara aldı.
Yağış nedeniyle Kastamonu-Daday kara yolunun bazı bölümlerinde taş ve balçık birikintisi oluştu. Karayolları ekipleri, yolları temizlemek için çalışma başlattı.
Daday'da servis şoförlüğü yapan Ömer Halveci, AA muhabirine, dolu yağışının 15-20 dakika sürdüğünü belirterek, "Bazı arabalara hasar verdi. Güneş enerji sistemlerinin camlarını kırdı. Üzerinden 2 saat geçmesine rağmen dolu hala erimedi." dedi.
Taksicilik yapan Hasan Daban ise havanın aniden hava karardığını anlatarak, "Dolu yağacağını anlayıp araçlarımızı garaja çektik. Çekemeyen bazı vatandaşların araçları zarar gördü. Camları, aynaları kırıldı. Bir dolu, avuç içini dolduruyordu." diye konuştu.
Umut Çetin de serasının ve evinin çatısının hasar gördüğünü kaydetti. Son dakika haber... Ceviz büyüklüğünde yağan dolu zarara neden oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Daday, Güncel, Haber

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