Son dakika haber! Çıkan yangın nikahı yarıda bıraktırdı

Gelen son dakika haberine göre Bayrampaşa'de bulunan bir kültür merkezinin dış cephesinde çıkan yangın sebebiyle kültür merkezinde kıyılması için beklenilen nikah yarım kaldı.

Son dakika haber! Çıkan yangın nikahı yarıda bıraktırdı
13.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:33
Bayrampaşa'de bulunan bir kültür merkezinin dış cephesinde çıkan yangın sebebiyle kültür merkezinde kıyılması için beklenilen nikah yarım kaldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında çıktı. Bayrampaşa'da bulunan kültür merkezinin dış cephesinden dumanlar yükselmeye başladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından dolayı kültür merkezinin içinde duman etkili oldu. Bunun üzerine saat 16.00 da başlayacak olan nikah yarıda kaldı. Davetliler ile gelin ve damat apar topar binadan çıkarıldı. Yangında binada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında nikah salonunda olan vatandaşlardan Hamit Uzun, "Saat 16.00'da nikahımız vardı. Onun için toplandık. Salona alındık. Sonra tekrar yangın var diye salonu boşaltmamızı istediler. İtfaiye geldi; ama son durumu bilmiyoruz. Neticeyi bize bildirecekler. İçeride koku ve duman var" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Haber
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haber! Çıkan yangın nikahı yarıda bıraktırdı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:49: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor - Haberler 17:48: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler 17:44: Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 17:37: Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu. - Haberler 16:29: Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi - Haberler 16:13: Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu - Haberler 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi 14:38: Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu