Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO ve Yargıtay hizmet binalarının inşaatlarını gezdi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hizmet binası inşaatı ile Yargıtay Başkanlığı hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO ve Yargıtay hizmet binalarının inşaatlarını gezdi
05.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hizmet binası inşaatı ile Yargıtay Başkanlığı hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Erdoğan, inşaatta çalışan işçilerle sosyal mesafe kuralına uygun hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Politika, Haber

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