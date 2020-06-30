Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TORUN SEVİNCİ

Son dakika güncel haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. torunu dünyaya geldi.

30.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:23
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. torunu dünyaya geldi. Torununu görmek için İstanbul'a gelen Erdoğan tekrar Ankara'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları "Hamza Salih" dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde tekrar Ankara'ya hareket etti.
BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter hesabından, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" mesajını paylaştı. Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TORUN SEVİNCİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Ankara, Güncel, Haber
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