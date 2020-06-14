Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır ulaştı"

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

14.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.
Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.
Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı."
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ’Karlıova ve köylere 1300’ün üzerinde çadır ulaştı’

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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