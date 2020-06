Kaynak: DHA

Eski futbolcu baba: '500'ün üzerinde genci eğittim. Bir tek oğluma sahip çıkamadım'DENİZLİ'de uyuşturucu bağımlısı olan ve zaman zaman kriz geçirip çevreye ve ailesine birçok kez zarar veren, son olarak ailesinin yaşadığı evde yangın çıkaran Uğur Kış'ın babası eski futbolcu Zafer Kış (63), oğlunun tedavi edilip sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi. Kalacak yeri olmadığı ve maddi durumu yetersiz olduğu için parklarda yatan Kış, "Antrenörlük yaptığım dönemde 500'ün üzerinde genç futbolcu eğittim. Bir tek oğluma sahip çıkamadım. Ben yandım başkaları da yanmasın. Anneler babalar lütfen bu konuda duyarlı olsun" dedi.Kariyerinde Göztepe, Denizlispor gibi kulüplerde forma giyen, Denizli'de birçok amatör kulüpte antrenörlük yapan Zafer Kış, uyuşturucu bağımlısı oğlu Uğur Kış'ın (27) sağlığına kavuşabilmesi için mücadele ediyor. Lise öğrencisiyken uyuşturucuyla tanışan oğlunu tedavi ettirmeye çalışan ancak başarılı olamayan Kış, yetkililerden yardım eli bekliyor. Kış, uyuşturucu madde kullanımı sonucunda defalarca çevresine zarar veren 4 kez de yaşadıkların evin yanmasına yol açan oğlunun bağımlılığından kurtulması için çaresiz bekleyişini sürdürüyor. Kış, oğlunun son olarak geçtiğimiz 8 Haziran'da uçucu madde soluduktan sonra bilincini kaybedip yangın çıkarması ve kiracı olarak oturdukları evin kullanılamaz hale gelmesine yol açmasının ardından kalacak yeri kalmadı. Banka borçları nedeniyle emekli maaşının büyük bir bölümü kesintiye uğrayan ve maddi sorunlarla boğuşan eski futbolcu, parklarda uyuyor. 3 KEZ EVLERİNDE YANGIN ÇIKARDIYürek burkan bir yaşam süren Kış, oğlunun tedavisi için yıllardır çabaladıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Oğlunun ilk olarak 15 yaşındayken uyuşturucu madde kullandığını öğrendiğini ifade eden Kış, "Evde otururken 'uçak geçiyor' deyip korktu, dizime yaslandı. Birkaç gün sonra ise deprem olduğunu söyleyip kaçmamızı istedi. Madde kullanmaya başladığını anlayınca hastaneye götürdük tedavisi için bir sonuç elde edemedik. 12 yılda 5 kez AMATEM'de tedavi gördü. Ancak uyuşturucudan kurtulamadı" dedi. Yıllar ilerledikçe oğlunun uyuşturucu bataklığına daha çok battığını dile getiren Kış, "Uyuşturucuyu kullanınca oğlum Uğur gidiyor yerine başka bir kişi geliyor. Başka bir kimliğe bürünüp ne yaptığını bilmeden çevreye zarar veriyor. 3 kez kaldığımız evlerde yangın çıkmasına sebep oldu. Arabalara kiremit atıyor. Evlerin camlarını kırıyor. Neden olduğu maddi hasarları bugüne kadar hep ben karşıladım. Bankalardan kredi çeke çeke maddi olarak çok zor bir duruma düştüm. Şu an emeli maaşımdan elime 250 lira para geçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.'BİR TEK OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM'Oğlunun yaşadığı bağımlılığın kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Kış, "Antrenörlük yaptığım dönemde 500'ün üzerinde genç futbolcu eğittim. Hepsini çalıştırdım, bir yerlere gelmelerinde yardımcı oldum. Hepsine sahip çıktım, şu an hepsi işinde gücünde. Okumaları için de yardımcı oldum. Bir tek oğluma sahip çıkamadım. Bu içimde bir ukdedir. Şu an yine tedavi görüyor. Çıkınca yine ayrı sorunlar devam ediyor. Oğlumun kimseye zarar vermesini istemiyorum. İyi bir tedavi görüp topluma yararlı bir insan olmasını istiyorum. Bazen oturup düşünüyorum ama bir türlü çıkış yolu bulamıyorum" dedi. Kimsenin bu tür bir acıyı yaşamasını istediğini vurgulayan Kış, "Gidecek yerim olmadığı için parklarda, otogar ya da tren garında yatıyorum. Bazen arkadaşlarım çağırıyor, onlarda kalıyorum. Artık yoruldum. Devletimizin bana sahip çıkmasını istiyorum. Çok dua ediyorum. Ben yandım başkaları da yanmasın. Anneler babalar lütfen bu konuda duyarlı olsun. Allah kimsenin başına vermesin. Allah ailelere böyle acılar yaşatmasın" dedi.GÖZÜ YAŞLI BABANIN HAYALİ Denizli Valiliği'ne başvurduklarını, oğlu için yardım kampanyası da başlattıklarını kaydeden Kış, "Bir baba olarak iki oğlumla bir arada olmaktı. Ancak, 12 yıldır bu mümkün olmadı. Hayalim, oğlumun sağlığına kavuşması ve 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda evlatlarımın arasına girip yürüyüş yapmak. Onlarla özlem gidermek istiyorum. Anne babalar lütfen çocuklarına sahip çıksın" diye konuştu.