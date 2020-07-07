Son dakika haber... Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
07.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:59
Abuzer Kızılbay idaresindeki 45 UH 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatih Mahallesi'nde devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Merve Şeker ile Rümeysa ve Yusuf Çelik yaralandı.
Yarmakaya Köyü'nde meydana gelen kazada ise Harun Boybey idaresindeki 02 AAR 954 plakalı motosiklet, köy içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Boybey yaralandı.
112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Fatih Mahallesi, Adıyaman, Güncel, Haber