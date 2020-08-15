Son dakika haber... Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı
Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
15.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:01
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Süleyman Doğru yönetimindeki 31 ACB 116 plakalı kamyonet, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Hassa-Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Sürücünün hafif yaralandığı kazada araçtaki yaklaşık 2 ton üzüm çevreye saçıldı.
Ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılması ve üzümlerin toplanmasıyla yeniden açıldı.
Kazanın, aracın sağ arka lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Kaynak: AA