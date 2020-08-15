Son dakika haber... Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

15.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:01

Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Süleyman Doğru yönetimindeki 31 ACB 116 plakalı kamyonet, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Hassa-Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kazada araçtaki yaklaşık 2 ton üzüm çevreye saçıldı.

Ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılması ve üzümlerin toplanmasıyla yeniden açıldı.

Kazanın, aracın sağ arka lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Son dakika haber... Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı

Kaynak: AA

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