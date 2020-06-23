Son dakika haber | DHA DIŞ -Ukrayna'da Rusça konuşma Ukraynaca konuş kavgası kamerada

Son dakika haberine göre Ukrayna'da Rusça konuşma Ukraynaca konuş kavgası kameradaSonat KEREMKİEV, (DHA) ? Ukrayna'da bir süpermarketin kasasında iki müşteri arasında başlayan Rusça konuşma Ukraynaca konuş tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

23.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:06
DHA DIŞ - Ukrayna'da Rusça konuşma Ukraynaca konuş kavgası kamerada
Sonat KEREMKİEV, (DHA) ? Ukrayna'da bir süpermarketin kasasında iki müşteri arasında başlayan Rusça konuşma Ukraynaca konuş tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren bir süpermarkette kasa önünde iki müşteri arasında Rusça konuşma, Ukraynaca konuş tartışması yaşandı. Süpermarkette bir müşteri, kasiyerle Rusça konuştuğunu gördüğü diğer bir müşteriyi 'Ukraynaca konuşması' yönünde uyardı. Tansiyonun kısa sürede yükselmesiyle iki müşteri arasında kavga çıktı. İki müşteri arasında çıkan kavga marketin dışına taşındı.
SATIN ALDIĞI SALAMLA VURMAYA ÇALIŞTI
Başka bir müşteri tarafından çekilen görüntülerde, marketin önünde şahıslardan birinin diğerine elindeki salamla sert şekilde vurduğu, ardından arkasını dönerek yürüdüğü görülüyor. Bu sırada diğer şahıs, arkası dönük kişinin sırtına tekme atmaya çalışırken yere kapaklanıyor. Bunun üzerine diğer kişinin güldüğü ve yerdeki adama salamla birkaç kez daha vurduğu görülüyor.
Resmi dilin Ukraynaca olduğu Ukrayna'da, halkın büyük bir kısmı Rusça konuşuyor. Son dakika haber | DHA DIŞ -Ukrayna’da Rusça konuşma Ukraynaca konuş kavgası kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, kavga, Kiev, DHA, Dünya, Güncel, Haber

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