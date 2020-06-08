Son dakika haber: Didim'de güneşli havayı gören sahile koştu

Son dakika haberi: Didim'de güneşli havayı gören sahile koştuAYDIN'ın Didim ilçesinde, güneşli, sıcak havayı görenler plajları doldurdu.

08.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:12
Didim'de güneşli havayı gören sahile koştu
AYDIN'ın Didim ilçesinde, güneşli, sıcak havayı görenler plajları doldurdu.
Aydın'ın Didim ilçesinde yeni normalleşme sürecinde, güneşli havayı görenler sahile akın etti. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçe merkezindeki Altınkum Plajı ile Akbük mevkiindeki plajlar denize giren ve yürüyüş yapanların akınına uğradı. Kimileri havlularını serip güneşlenirken kimileri de köpekleriyle kumların üzerinde oynadı. Zaman zaman sosyal mesafeye dikkat edilmezken, maske takmayanlarında olması dikkati çekti. Akbük mevkiindeki Saplı Ada'da yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği yerler arasında yer aldı. Son dakika haber: Didim’de güneşli havayı gören sahile koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Akbük, Aydın, Didim, Güncel, Haber

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