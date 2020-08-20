Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulleri
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Müzakere Komisyonu'nun (SMK) Başkanı Annas Abdah'ı kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Ulusal Koalisyonu'nun (SUKO) Başkanı Nasr Al Hariri'yi kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Geçici Hükümeti Başkanı...
20.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Müzakere Komisyonu'nun (SMK) Başkanı Annas Abdah'ı kabulü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Ulusal Koalisyonu'nun (SUKO) Başkanı Nasr Al Hariri'yi kabulü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabulü
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Komisyonu'nun (SMK) Başkanı Annas Abdah, Suriye Ulusal Koalisyonu'nun (SUKO) Başkanı Nasr Al Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti (SGH) Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında ayrı ayrı kabul etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel, Haber