Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulleri

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Müzakere Komisyonu'nun (SMK) Başkanı Annas Abdah'ı kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Ulusal Koalisyonu'nun (SUKO) Başkanı Nasr Al Hariri'yi kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Geçici Hükümeti Başkanı...

20.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Müzakere Komisyonu'nun (SMK) Başkanı Annas Abdah'ı kabulü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Ulusal Koalisyonu'nun (SUKO) Başkanı Nasr Al Hariri'yi kabulü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabulü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Komisyonu'nun (SMK) Başkanı Annas Abdah, Suriye Ulusal Koalisyonu'nun (SUKO) Başkanı Nasr Al Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti (SGH) Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında ayrı ayrı kabul etti.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun kabulleri

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel, Haber
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