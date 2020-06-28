Son dakika haber | DİYARBAKIR Güneydoğu'da 'koyun kırkma' zamanı

Son dakika haberleri... Güneydoğu'da 'koyun kırkma' zamanıGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşanlar, koyunlarını kırkmaya başladı.

28.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:03
Güneydoğu'da 'koyun kırkma' zamanı
GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşanlar, koyunlarını kırkmaya başladı. Diyarbakır sınırlarındaki sönmüş volkanik Karacadağ'da konaklayan göçerler, yılda 1 kez yapılan kırkma işleminde, her hayvandan ortalama 2 kilo yün elde ediyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde besicilikle uğraşan göçerler, hayvanlarını meralarda otlatmak için zorlu yolculuklarına devam ediyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırları içinde olan, 1957 rakımlı sönmüş volkanik dağ Karacadağ'daki yerlerini alan göçerler, sıcakların başlamasıyla hem hayvanlarının veriminin artması hem de yünlerini satarak gelir elde etmek için koyun kırkma işlemine başladı. Yılda 1 kez yapılan işlemle 1 koyundan ortalama 2 kilo yün elde ediliyor.
'900'E YAKIN KOYUNUMUZ VAR'
Karacadağ'da yaklaşık 20 gün kaldıklarını ve koyun kırkma işleminden sonra Bingöl'e gideceklerini belirten Sinan Aslandoğan, "Zamanı geldi. Yavaş yavaş kırkıyoruz. Ceylanpınar'dan geliyoruz. Kış aylarını orada geçiriyoruz. Yazın buraya gelip 20 gün kalıyoruz. Ondan sonra Bingöl'e gidiyoruz. Kalıcı bir yerimiz yok. Zor oluyor ama mecburuz. Yünü, gelip isteyen tüccarlara veriyoruz. 900'e yakın koyunumuz var. Kırkma işlemini yılda 1 defa yapıyoruz. 1 koyundan ortalama 2 kilo yün çıkıyor" diye konuştu.
İbrahim Celat da yolda ve göçtükleri yerlerde büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek, "Kışın 5 ay Ceylanpınar'da kalıyoruz. 1 aya yakın burada kalıyoruz sonra Erzurum'a gidiyoruz. Burada kaldığımız seneler de oluyor. Buraya Siverek'ten tankerlerle su getiriliyor" dedi. Son dakika haber | DİYARBAKIR Güneydoğu’da ’koyun kırkma’ zamanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Karacadağ, Güncel, Haber

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