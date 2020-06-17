Son dakika haber: Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Son dakika güncel haberi... Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

17.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:32
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Atabey ilçesi İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törenin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Vali Ömer Seymenoğlu anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtılan tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.
Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demirel'in Türkiye'de büyük hizmetlere imza attığını söyledi.
"Demirel, yasaklara karşı mücadele vermiş bir demokrasi kahramanı" diyen Uysal, şöyle konuştu.
"Cumhurbaşkanımız Demirel'i, 5. ölüm yıl dönümünde bizler de rahmetle yad ediyoruz. İçinden süzülerek geldiğimiz bu tarihi mecranın bizlere emanet ettiği bu bayrağı daha ileriye taşımak maksadıyla tüm arkadaşlarımızla mücadele etmenin gayreti içerisindeyiz. Bugünden geriye baktığımızda Türkiye'nin kademe kademe siyasi hayata geçtiği andan itibaren liderlerimiz, kendi dönemlerinde, zamanın tarihi ruhunu yakalayarak dünyayla birleşmesi, huzur içerisinde refahını yakalayabilmesi, bölgesinde güçlü istikrara hizmet eden bir işleyen bir demokrasi gerçekleştirmek için çabaladılar."
Törene, Uysal'ın yanı sıra Isparta Valisi Seymenoğlu, eski Çevre Bakanı Ahmet Hamdi Üçpınarlar, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Demirel'in yakınları katıldı. Son dakika haber: Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı, Isparta, Güncel, Haber

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