Son dakika haber! Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren dönüş için yola çıkanlar tatilciler, bayramın son gününde, otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası ve Gültepe mevkisinde yoğunluk oluşturuyor.

İzmit Alikahya mevkisinde başlayan yoğunluk, Gültepe tüneline kadar devam ederken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dilovası rampasında da yoğunluk yaşanırken, Otoyolun Ankara yönünde trafik akışında ise bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönüyle Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.