Son dakika haber: Düzce'de park halindeyken aniden hareket eden kamyonet binaya çarptı

Son dakika haberine göre Kaza yerinden görüntüler Kaza yapan araçtan görüntüler Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Düzce'de park halindeyken aniden hareket eden kamyonet binaya çarptı DÜZCE (AA) – Düzce'de park halindeyken aniden hareket eden bir kamyonet, yoldan çıkarak bir binaya çarptı.

29.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 03:26
Kaza yerinden görüntüler
Kaza yapan araçtan görüntüler
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Düzce'de park halindeyken aniden hareket eden kamyonet binaya çarptı
DÜZCE (AA) – Düzce'de park halindeyken aniden hareket eden bir kamyonet, yoldan çıkarak bir binaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Feridun Şener, 34 UC 2694 plakalı kamyoneti, Dünya Bankası Demetevler Mahallesi 4095.Sokak'a park etti.
Şener, cep telefonu almak için araçtan indiği sırada, kamyonet aniden hareket etti.
Sürücünün araçta bulunan eşi Bahar Şener, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetten panikle atladı. Sürücü Şener ise hızla ilerleyen aracı, el frenini çekerek durdurmaya çalıştı.
Şener aracı durdurmayacağını anlayınca araçtan indi. Yoldan çıkan kamyonet, bir binaya çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve eşi, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Son dakika haber: Düzce’de park halindeyken aniden hareket eden kamyonet binaya çarptı

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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