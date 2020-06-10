Son dakika haber... Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Son dakika haber... Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
10.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:23
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülmekte olan projeli çalışma kapsamında yapılan ara yakalamalarda 38.19 gr metamfetamin maddesi, 0.57 gr esrar maddesi, 2 adet Alyse hap maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu yapılan ikamet aramasında E.K'ya ait olduğu düşünülen 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen av tüfeği ile ilgili Polis Merkezi Amirliğince işlem başlatılırıken, uyuşturucu madde ticareti suçundan E.K. ve G.D gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haber... Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:24: Sahte para ve altınlar piyasaya sürülemeden ele geçirildi - Haberler 16:23: Son dakika... Avcılar'da tartıştığı eşini bıçakladı - Haberler 16:22: Jandarmaların arasında "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık "dedi - Haberler 16:22: Burhaniye Kaymakamı Öner, Ardahan Valisi oldu - Haberler 16:19: CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:07: Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu 14:48: Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 14:42: 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin 13:30: Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu