Son dakika haber: Elife nine 106 yıllık yaşamını doğal beslenmeye borçlu

Osmaniye'de yaşayan 106 yaşındaki Elife Özdil, uzun ömrünün sırrının hareketli yaşam ve doğal beslenme olduğunu söyledi.

Eşini yaklaşık 28 yıl önce kaybeden ve kentteki evinde kızıyla yaşayan Elife Özdil, sağlıklı ve uzun yaşam sırrını AA muhabirine anlattı.

Yaşamı boyunca konar göçer hayat sürdüğünü, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Özdil, 5 çocuk, 25 torun ve 18 torunun torunu bulunduğunu aktardı.

Özdil, hayatı boyunca doğal beslenmeye önem verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Peynir, yoğurt ve ayranı çok seviyorum ve sürekli tüketiyorum. Göçebe hayatımız olduğundan dağ yamaçlarında, yeşil alanlarda küçükbaş hayvan güderdim. Allah bana çok yardım etti. Üç küçükbaş hayvanım 800 oldu. Çocuklarımı büyüttüm, hayvanlarımı sattım ve Osmaniye'de 6 dönüm arazi aldım. Burada da büyükbaş yetiştiriciliği yaptım. Onları da satıp umreye, hacca gittim ama artık gidemez oldum. Allah'ıma çok şükür, namazımı kılabildiğime hamdediyorum."

Özdil'in kızı Cemile Yüceer de yanında kalan annesinin özellikle beslenmesine çok dikkat ettiğini belirterek "Annem çok şükür ibadetini hiç kaçırmaz. Çok doğal beslenir. Tereyağsız yemek yemez. İki öğün dışında, aralarda karışık beslenmez. Pasta ve marketlerdeki ürünlerden asla yemez. Yeşil türü, sebze yemeklerini tüketir. Maşallah, rahatsızlığı olmadığı sürece bana da bir ağırlığı yok. Kendi ihtiyacını kendisi gideriyor." ifadelerini kullandı.