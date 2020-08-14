Son dakika haber: ERZİNCAN Tarlaya savrulan araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Tarlaya savrulan araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında kamyonet tipi araç tarlaya uçtu. Kazada anne hayatını kaybederken, sürücü eşi ve 3'ü çocuğu yaralandı. Kaza, Tercan ilçesi Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Abdullah Kızmaz (38) yönetimindeki 41 HU 395 plakalı panelvan tipi kamyonet Erzurum'a doğru seyir halindeyken Kargın beldesi yakınlarında yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtan araziye savrulan 5 kişiye yoldan geçen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Sürücü Muhammet Abdullah Kızmaz, Gülten (28), Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve Ali İhsan Kızmaz (11) ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Gülten Kızmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 çocuk ve sürücünün hastanede tedavileri sürüyor.