Son dakika haber! ERZURUM BELEDİYE ARILAR İÇİN 'BAL ORMANI' KURDU

Son dakika haberi... ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi'nin destekleriyle 110 kovan arı için bal ormanı kuruldu.

17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:06
ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi'nin destekleriyle 110 kovan arı için bal ormanı kuruldu. Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Şenkaya'nın balını marka haline getirmek için bal ormanlarının büyük katkısı olacağını söyledi.
Şenkaya'da 35 dönüm araziye kurulan bal ormanında yaban kirazı, söğüt, çam, akçaağaç, akasya, ıhlamur, arı otu, korunga, geven, Lavanta ile florası yüksek çok sayıda meyve ağacı ve 30 çeşit çiçek ekilerek oluşturulan bal ormanı açıldı. DAP İdaresi'nin verdiği 200 bin lira destekle oluşturulan ormana 110 kovan konuldu.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, 71 mahallesi bulunan ilçede arıcılığın yaygın şekilde yapıldığını belirterek, "Çok kaliteli balımız var. Pazarlamak noktasında eksiklerimizi gidererek Şenkaya'mızın balını marka haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle bal ormanı projesi hazırladık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduk ve projemiz onaylandı. 35 dönümlük araziye florası yüksek fidanlar ve çiçekler ile yoncamızı korungamızı ektik. Burada balımızı üretmeye başladık. Şuan 110 adet kovanımız mevcut" dedi.
İlçeye bağlı mahallelerdeki nüfusun yaşlı olduğuna dikkat çeken Başkan Bedir, "Yaşlı nüfusumuz hayvancılık yapamaz, tarımla uğraşamaz ama arıcılık yapabilir, bal üretebilir. Önemli olan o insanların ürettikleri balı ekonomiye kazandırmak. Bizim amacımız ekonomiyi canlandırmak. Organik olarak üretilen balı Türkiye ve dünya pazarıyla buluşturmak. Bu konuda ikinci projemiz bal paketleme tesisi. Şenkaya organik balını paketlemesini yapacağız. Hedefimiz üreten bir belediye üreten bir ilçe kalkınan bir ilçe olmak" diye konuştu. Son dakika haber! ERZURUM BELEDİYE ARILAR İÇİN ’BAL ORMANI’ KURDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Bedir, Şenkaya, Güncel, Haber

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