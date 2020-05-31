Son dakika haber... Esenyurt'ta normalleşme adımları atılıyor

Bir son dakika haberine göre Normalleşme süreci için ilçe genelinde gerekli önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

31.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:13
Normalleşme süreci için ilçe genelinde gerekli önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre ilgili ekipler, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelinde 1 Haziran'da faaliyetlerine başlayacak olan mekanları dezenfekte ederek mikroplardan arındırdı.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci öncesi ilçedeki özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.
1 Haziran'dan itibaren açılması kararlaştırılan belediye kreşlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, sınıflardan yemekhaneye, yatakhanelerden lavabolara kadar her alanda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Temizlik çalışmalarında dolaplar, oyuncaklar, çocukların kullandığı tüm eşyalar titizlikle temizlendi.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme süreci kapsamında açılacak olan kütüphaneler ve özel spor kulüplerinde de sürdürdü.
Ekipler, 1 Haziran öncesi belediye kütüphanelerini dip köşe temizleyerek dezenfekte etti.
İlçedeki özel spor kulüplerini de unutmayan Esenyurt Belediyesi, sporcuların sağlığı için ücretsiz olarak salonlarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.
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Son dakika haber... Esenyurt’ta normalleşme adımları atılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Güncel, Haber

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