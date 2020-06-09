Son dakika haber | ESENYURT'TA YOL KENARINDA NARGİLE VE ALKOL İÇİNLERE CEZA

Bir son dakika haberine göre ESENYURT'ta yol kenarına araçlarını park ederek nargile ve içki içen 38 kişiye ceza kesildi.

09.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:44
ESENYURT'ta yol kenarına araçlarını park ederek nargile ve içki içen 38 kişiye ceza kesildi.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şikayet üzerine Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde çok sayıda aracın park ettiğini belirledi. Ekipler, bu araçlarla gelen 38 kişinin maske takmadıklarını, sosyal mesafeye uymadan yol kenarında nargile ve içki içtiklerini tespit edince 'Kamuya açık alanda alkol tüketmek( suçundan Kabahatler Kanunu uyarınca 187'şer TL ceza kesti. Ayrıca Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan da 790 TL'yi bulan idari para cezası kesilmesi için tutanak hazırladı. Nargile içen bazı kişiler görüntülenmelerine tepki gösterdi.
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Son dakika haber | ESENYURT’TA YOL KENARINDA NARGİLE VE ALKOL İÇİNLERE CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: Necip Fazıl Kısakürek, Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Haber

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