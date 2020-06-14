Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.

14.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:51

Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ve G.Saray’da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Basketbolcu, basketbol, Türkiye, Spor, Haber
Yorumlar (1)
BAKIR: Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 0 1

Spor Manşet

Haberler

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo’ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel’i yanına çağırarak talimatlar verdi Spor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır’ın yeni sezonda Premier Lig’e transfer olacağını söyledi Spor
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor’ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı Spor
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk’la prensipte anlaştı Spor
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Tahir Karapınar’dan Trabzonspor’a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Spor
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Emre Bol’dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Spor
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Ameliyat olan Muslera’dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Spor
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Haberler››Spor››Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

13:19: Paşa Erbaş: "Herkes sokağını, mahallesini süslesin" - Spor 13:07: Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı on-line yapılacak - Spor 13:01: Normalleşme süreci ile birlikte spor salonları yeniden şenlenmeye başladı - Spor 13:01: Gaizka Mendieta: Ali Sami Yen'deki maç göz korkutucuydu - Spor 13:00: Akhisarspor'un güveni tam - Spor 12:11: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı - Haber 11:47: Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı - Spor 11:05: Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun - Spor 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler