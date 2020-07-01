Son dakika haber! Eski SSK hastanesinin yıkımı başladı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da 65 yılı aşkın süredir hizmet veren eski SSK Hastanesi olarak bilinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünün yıkımına başlanıldı.

Son dakika haber! Eski SSK hastanesinin yıkımı başladı
01.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:02
Malatya'da 65 yılı aşkın süredir hizmet veren eski SSK Hastanesi olarak bilinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünün yıkımına başlanıldı.

Son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları Acil ile Fizik Tedavi Rehabilitasyon poliklinik ve servislerinin de geçtiğimiz Ekim ayında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına taşınması ile atıl duruma düşen eski binanın yıkımı başladı. Alınan güvenlik önlemleri arasında iş makineleri tarafından kontollü bir şekilde binanın yıkımı gerçekleştiriliyor.

Uzun yıllar Malatyalılara hizmet ettikten sonra TOKİ'ye devr edilen eski SSK hastanesinin yerine ise yeni hizmet binasının yapılacak - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beydağı, Malatya, Güncel, Haber
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