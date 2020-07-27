Son dakika haber! Eskişehir’de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, buğdayda verim yüzde 40 düştü

Eskişehir'de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, buğdayda verim yüzde 40 düştü

ESKİŞEHİR'de bu yıl 1 milyon 650 bin dekara ekimi yapılan buğdayda, geçen mayıs ve haziran aylarında meydana gelen don ve dolu yağışlarının ardından verim yüzde 40 oranında düştü. Dekar başına 350 kiloya varan hasat 200'e kadar gerilerken, Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, "Eskişehir'in 13 ilçesinin 11'inde don olayı görüldü. Aşırı çiçeklenme döneminin hemen arkasından yaşanan don ve dolu yağışları bizim verimimizi yüzde 40 oranında düşürdü" dedi.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir'de bu yıl 1 milyon 650 bin dekara buğday ekimi yapıldı. Ancak özellikle geçen mayıs ve haziran aylarında yaşanan don ve dolu yağışları çiftçileri veriminde büyük zarara yol açtı. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, buğdayların istenilen boylara bile ulaşamadığını söyledi. Eskişehir genelinde buğday hasadının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Erdemli, dolu ve don olaylarının görüldüğü buğday tarlalarında verim kaybının yüzde 40'lara ulaştığını söyledi. Eskişehir'deki 13 ilçeden 11'inde don ve dolu yağışının buğdaya büyük zarar verdiğini anlatan Erdemli, "Bu sene 22 Haziran'da bir don olayı görüldü. Bundan önce de 16-20 Mayıs tarihleri arasında da olağanüstü bir sıcak dönem geçirdik. Aşırı çiçeklenme döneminin hemen arkasından yaşanan don olayı bizim verimimizi yüzde 40 oranında düşürdü. Eskişehir'in 13 ilçesinin 11'inde don olayı görüldü. Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgeleri deniz seviyesinde olduğu için orada don olayı görülmedi. Diğer 11 ilçemizde bölgesel ve azar azar dolu yağışı da oldu. Bunlardan dolayı buğday verimimiz bu yıl az. Tarlada normalde 70- 80 santimetre boyunda olması gereken buğday 35- 40 santimlerde kaldı. Başakların bir kısmı boş. Hem boy hem de tane kaybı olarak yüzde 40'lık bir verim kaybımız olacak. Normalde kıraç araziden 300- 350 kilo almamız gerekirken, burada ortalama 180- 200 kilo verim var" diye konuştu.

BUĞDAYDA UMDUĞUNU BULAMAYAN ALTERNATİF ARIYOR

Buğdayda yaşanan verim düşüklüğü çiftçileri yeni alternatiflere yönlendirdi. Kentte geçen yıl buğday ekenler düşük verim nedeniyle ayçiçeğin yanı sıra mısır ve pancara ekimine döndü. Eskişehirli çiftçilerden Sezer Bayraktar, bu yıl çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade edip, "Buğdayın ton fiyatı 1800 TL civarındaydı, şimdi 1700 TL'ye düştü. Girdiler pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı. İşçinin yevmiyesi 150 lira. Hububat para yapmıyor diye herkes yeşilliğe döndü. Arazisinde suyu olan mısır, pancar, soğan, ayçiçeği ekiyor. Buğday ekimi çok azaldı. Hububat üretiminde Konya'dan sonra Eskişehir gelir ama çok azaldı. Bizim köyümüzde de aynı, başka köylerde de aynı" dedi.

BUĞDAY TARLALARI GEÇEN YILA GÖRE 200 BİN DEKAR AZALDI

Eskişehir Tarım Müdürlüğü verilerine göre, geçen 1 milyon 850 bin dekar olan buğday ekimi bu yıl 200 bin dekar daha azaldı. Sulu koşullarda üretilen buğdayda dekar başına 650, kuru topraklarda ise 350 kiloya kadar çıkarken, bu yıl ortalaması 350 kilonun da altına düştü. Don ve dolu yağışından etkilenmeyen bölgelerdeki verim düşüklüğünün ise geçen yıla oranla yüzde 5 olduğu belirlendi.