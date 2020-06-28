Son dakika haber | Ev yangınında hasar meydana geldi

Son dakika habere göre Uşak'ta bir evde henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangında hasar oluştu.

28.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:11
Uşak'ta bir evde henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi'ndeki Cahit Güven'e ait müstakil evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Güven'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evin yan tarafındaki odunların bulunduğu otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü,
Yangında, evde hasar oluşurken, Güven'in ailesi de gözyaşı döktü. Son dakika haber | Ev yangınında hasar meydana geldi

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Uşak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım ’Bana bir şey olmaz’ dedim, oldu Sağlık
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Güncel
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Haberler››Güncel››Son dakika haber | Ev yangınında hasar meydana geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: TRT EBA TV kanallarında "yeni nesil öğrenme" içerikli yaz okulu programı başlıyor - Haber 15:11: ABD'nin Kentucky eyaletindeki protestoda bir kişi silahla vurularak öldü - Haber 15:11: Siirt VSDG ve İHH ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Haber 15:10: SGK'ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı - Haber 15:10: Filistin'de 59 korona virüs vakası daha tespit edildi - Haber 15:08: Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt - Haber 14:49: Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler 14:19: Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı - Haberler