Kağıthane'de dün yaşanan feci kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan gözyaşları içerisinde alındı. Çiftin 16 gün sonra düğünlerinin olacağı ve düğün davetiyesi dağıtırken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaza, dün TEM otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde meydana gelmişti. Sağ şeritten gelen Kutay Ecevit (26) yönetimindeki 05 ABE 573 plakalı motosiklet, yol kenarında duran lüks cipe arkadan çarpması sonucu Kutay Ecevit ve arkasında oturan Elif Meltem Narman (32) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

16 gün sonra evleneceklerdi

Düğün davetiyelerini dağıtmak için çıktıkları yolda feci kaza sonrası hayatlarını kaybeden çiftin 30 Ağustos'ta evlenecekleri öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden ve 16 gün sonra evlenecek olan çiftin davetiyelerinin ise yola savruldu. Feci kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri bugün Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin alınma anında yakınlarının zor ayakta durduğu görüldü.

Cenazeler daha sonra helallik alınmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Kozlu Mezarlığı Gasilhanesine getirildi. Cenazelerden Elif Meltem Narman'ın Antalya Muratpaşa Andızlı Mezarlığında Kutay Ecevit'in ise Merzifon'da Merzifon mezarlığına toprağa verileceği kaydedildi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Kutay Ecevit'in yakın arkadaşı Oğuzhan Kazancı, "Kutay bizim 5 yıllık değerli motosiklet sürdüğümüz bir arkadaşımızdı. Daha önce uzun yollarda motosiklet kullandık. Acı haberle yıkıldık. Başımız sağ olsun. Nişanlısı ile beraber davetiye dağıtırken kaza yaşanmış" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL