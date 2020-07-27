Son dakika haber: GAZETECİ HİLAL KAPLAN İLE 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EŞİNE YÖNELİK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA SUÇ DUYURUSU.

GAZETECİ-Yazar Hilal Kaplan ile 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın avukatı Mehmet Sarı, müvekkillerine yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın avukatı ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Avukat Sarı, daha sonra 15 Temmuz Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği üyeleriyle adliye önünde açıklama yaptı.

BU SUÇUN AFFEDİLİR YANI YOKTUR

Avukat Mehmet Sarı, Ülkemizin tarihi açısından dönüm noktası olan Ayasofya Camii'nin açılışına davet edilen iki hanımefendiye karşı işlenen bu suçun affedilir yanı yoktur. Bu kadar önemli bir günde ve bu kadar önemli bir camimizin açılışındaki manevi atmosferin paylaşıldığı bir günde yapılan bu saldırının, ahlaken ve hukuken kabul edilir yanı bulunmamaktadır dedi. Avukat Sarı, müvekkili Hilal Kaplan'ın iki çocuk annesi olarak ahlaksız saldırıdan mağdur olduğunu, 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'a yapılan hakaretlerin ise tüm millete karşı yapıldığını da ifade ederek, Şehit ailelerine yapılan saldırılar toplumumuzun vicdanını kanatmıştır. Esma Hanım'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmişte yüzüne karşı yaptığı eleştirilerden dolayı bu şekilde aşağılık bir saldırıya maruz bırakılması vicdanları kanatmıştır. Saldırgan Ebubekir Savaşan'ın Saadet Partisi Tokat yöneticisi olduğu ortaya çıkmıştır. TCK 125 (hakaret) ve TCK 216 (Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama) suçlarından saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreci başlatıyoruz diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise sadece şehit ailesini ve gazeteci Hilal Kaplan'ı hedef alan bir edepsizliği değil, tüm hanımları hedef alan bir saldırganlığı, bir nefret dilini kınamak üzere toplandıklarını ifade etti. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) adına Halime Kökçe, bu tür örneklerin sosyal medyayla ilgili bir düzenlemenin ne kadar elzem olduğunu gösterdiğini belirtti. Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) avukat Canan Sarı da çoğunlukla kadın bedeni üzerinden hakaretler yapılması karşısında herkesi küfürle mücadeleye davet ettiklerini açıkladı.