İslahiye'de, polis ve jandarmadan maske denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim yaptı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı kapsamlı koronavirüs denetimi devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri kendi sorumluluk alanlarında denetimlerinde koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi anlatılarak denetimi yapıldı.