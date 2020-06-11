Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Son dakika habere göre Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11.06.2020 07:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 07:36
Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Gaziantep merkezli 16 ilde 8 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İşte Bakan Koca’nın ’Vakalarda kısmi artış var’ dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye’ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan’dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi Haber
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Haberler››Güncel››Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:36: Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi - Haber 07:31: Evde fenalaşan 2 çocuk babası hayatını kaybetti - Haber 07:13: Trump'tan "Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti" çıkışı - Haber 07:05: THY, ABD'deki Türkler için Los Angeles'tan özel sefer düzenledi - Haber 06:31: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede - Haber 23:56: İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 22:55: Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber