Gaziosmanpaşa'da park halindeki talaş yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle caddeden kayarak bir apartmanın bahçesine devrildi. Kamyonun park halindeyken bir anda hareket etmesi çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Karadeniz Mahallesi General Aydoğan Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 ton talaş yüklü 34 DBS plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Caddeden aşağı doğru hızla inen kamyon kaldırımda bulunan ağaçları kırarak bir apartmanın bahçesine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"GECELEYİN BURASI ÇOK TEHLİKELİ"

Kaza yerinin yakınında esnaf olan Aytekin Kasapoğlu, "Sabah geldiğimde fark ettim. Demir dubaların kırılarak evin duvarına çarpıp devrildiğini gördük. Dün gece olmuş olay. Burada ışık ve kasis olmadığından dolayı bu tip kazalar sık sık oluyor. Biraz tehlikeli bir yer. Bu sokağın aydınlatması yok geceleyin çok tehlikeli. Nöbet tutuyoruz karanlık oluyor" dedi.

KAZA YAPAN KAMYONUN HAREKET ETMESİ KAMERADA

Kamyonun park halindeyken bir anda hareket etmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde talaş yüklü kamyon park halindeyken bir anda hareket ediyor. Hareket ettiği sırada yol kenarındaki dubaları da altına alarak apartmana doğru yöneldiği görülüyor.