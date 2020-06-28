Son dakika haber! Gazipaşa'da çıkan yangında 3 hektar orman alanı zarar gördü
Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
28.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:32
Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.
Yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: AA