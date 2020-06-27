Son dakika haber! Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu

Son dakika haberi: TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile gerilim dolu bir ikinci yarı yaşadı.

Son dakika haber! Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu
27.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:03
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile gerilim dolu bir ikinci yarı yaşadı. Maçın 86. dakikasında Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sözleri üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı. Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dedi. Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor, Altay, Spor, Haber

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