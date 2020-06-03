Son dakika haber: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Son dakika güncel haberi: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildiŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

03.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:58
Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde bir giyim mağazasında sahte içki üretildiği ihbarı aldı. Öğle saatlerinde mağazaya baskın yapan ekiplerce yapılan aramada 250 şişe sahte içki, 376 boş içki şişesi, 1370 şişe kapağı, 315 plastik kelepçe, 1 alkolmetre, 1 su arıtma cihazı, 2 gliserin dolu pet şişe, 2 gıda boyası dolu pet bidon, 5 rulo halinde markaların yazılı olduğu etiketler ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan 2 kişi sorgulamak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Son dakika haber: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos’ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Haber
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran’dan sonra 6S’ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Haberler››Güncel››Son dakika haber: Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:53: Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi - Haber 16:53: Kahvehaneden masa hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haber 16:53: Polisler çocuklarla vakit geçirdi - Haber 16:52: Ünye'de pazar yerleri değişiyor - Haber 16:51: Güney Sudan'da silahlı saldırı: 5 ölü - Haber 16:33: Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek - Haber 16:32: YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı - Haber 15:28: Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi - Haberler 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 10:42: Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi - Haberler