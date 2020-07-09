TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. sırada yer alarak play-off'a kalan Hekimoğlu Trabzon FK, 20-28 Temmuz'da Antalya'da yapılacak olan karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanı saat 10.30'da gerçekleştirildi. Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde yapılan çalışma iki bölümden oluştu. İlk bölümde çabukluk kuvvet çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise dar alan antrenmanı gerçekleştirdi. Günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da gerçekleşecek. - TRABZON