Son dakika haber... Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan şüpheli tutuklandı

Son dakika güncel haberi... Beyoğlu'nda bir restoranda oturan kadının çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

04.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:42
Beyoğlu'nda bir restoranda oturan kadının çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran 23.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir restoranda oturan kadının sandalyede asılı olan ve içerisinde 1500 lira, kredi kartları ve kimlik bilgileri bulunan çantasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 26 Haziran'da şüpheli Rabah A'yı (43) Çukur Mahallesi'nde yakaladı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin elinde taşıdığı poşetleri kadının yanından geçerken yere koyarmış gibi yaptığı, elindeki poşetlerin yanına kadının çantasını da alarak uzaklaştığı anlar görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Son dakika haber... Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son dakika haber... Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:11: Gülben Ergen, Bodrum'da sahneye çıktı - Haber 14:11: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi - Haber 14:11: İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal - Haber 14:11: Eşinin ölümüne ilişkin takipsizlik kararına tepki için otomobilini yaktı - Haber 14:09: Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı - Haber 14:08: Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor - Spor 12:21: Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı - Haber 10:52: Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler - Haber 10:45: Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir - Ekonomi 17:32: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı - Ekonomi