Son dakika haber... Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede

Gelen son dakika haberlerine göre Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

31.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:22
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede
Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi
İSTANBUL - Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haber... Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Bayrampaşa, Hrant Dink, Konya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi’ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Haber
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
ABD’de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada Haber
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu Haber
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haber... Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı adliyede - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:13: Son dakika haberi | AK Parti Giresun Teşkilatı gönül seferberliği başlatıyor - Haberler 17:11: Destici: "Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlerde kendi adı ve amblemiyle ittifakta olacaktır" - Haberler 17:07: Silahlı kavganın kurbanı olan kadın toprağa verildi - Haberler 17:02: Son dakika haber | Eyüpsultan'da polise direnen gencin 8 ayrı suç dosyası ortaya çıktı - Haberler 17:00: Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 ölü, 28 yaralı - Haberler 15:53: 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı - Haberler 15:33: Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı 15:06: ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler - Haberler 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı