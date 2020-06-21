Son dakika haber... İki katlı evin çatısı tamamen yandı

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangın sonucu bir iki katlı bir evin çatısı tamamen yandı.

21.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:13
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangın sonucu bir iki katlı bir evin çatısı tamamen yandı.
Gümüşler Yeni Mahalle'de Ahmet Kocaman'a ait iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler, Kayalık ve Bahçelievler şubesi ekipleri sevk edildi.
6 araç ve 17 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma yangını söndürdü.
Alevlerin sardığı çatının yanması ile binanın üzerindeki kiremitler evin içine göçerken, iki katlı binanın üst katı kullanılamaz hale geldi. Son dakika haber... İki katlı evin çatısı tamamen yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haber

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