Son dakika haber! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika güncel haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

06.07.2020 21:40 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:06
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Terminal Kavşağı'nda, Hasan Durgut yönetimindeki 10 AAK 151 plakalı otomobil ile Ediz İskemleci idaresindeki 67 DL 845 otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Safiye, Zıba ve Nayif Durgut yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Son dakika haber! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber
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