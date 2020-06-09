Son dakika haber | İngiliz Büyükelçiden FETÖ okuluna destek

Gelen son dakika haberlerine göre Bosna Hersek'in İngiliz Büyükelçisi Matt Field'in FETÖ silahlı terör örgütü tarafından işletilen Burç Üniversitesine verdiği destek dikkat çekiyor.

Son dakika haber | İngiliz Büyükelçiden FETÖ okuluna destek
09.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:47
Bosna Hersek'in İngiliz Büyükelçisi Matt Field'in FETÖ silahlı terör örgütü tarafından işletilen Burç Üniversitesine verdiği destek dikkat çekiyor.

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra iki defa el değiştiren lakin FETÖ iltisakını koruduğu gözlenen Burç Üniversitesi için İngiltere'nin Saraybosna Büyükelçisi Matt Field, bizzat devreye girdi. Büyükelçi, FETÖ okulu ve bir İngiliz Eğitim Kurumu arasındaki iş birliğine dikkat çektikten sonra, "Kariyerinizi, Bosna Hersek'te, İngiltere'nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin" dedi.

Bizzat çalışıyor

İngiliz Büyükelçi, örgütün üniversitesini birçok kez ziyaret etmiş, toplumsal meşruiyetini kaybetmiş girişime itibar kazandırmaya çalışmıştı. Büyükelçi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 3 Haziran 2020 tarihinde attığı tweetle, üniversiteye öğrenci toplamak için bizzat çalışıyor. Bir İngiliz Eğitim Kurumu ve Burç Üniversitesi arasındaki işbirliğini de tweetinde belirten büyükelçi, "Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında, Burç Üniversitesi ve İngiliz Stirling Eğitim Kurumu bütün lisans programlarına %50 indirim yapacaklar. Kariyerinizi, Bosna Hersek'te, İngiltere'nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin" ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki FETÖ okulları

Türkiye'nin girişimleri ile FETÖ'nün yurt dışında bulunan çok sayıda okulu kapatıldı, bir kısmı ilgili ülke tarafından millileştirildi, bazıları ise Maarif Vakfı tarafından devralındı.

Terör örgütünün Bosna Hersek'te de okulları bulunuyor. Burç Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren bu okullar; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'li bir firmanın adıyla faaliyetlerine devam etti. 2 yıl önce Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler okulu üzerlerine aldı. Yeni firmaları İngiltere adresliydi. Okul aynı anlayış tarafından işletilmeye devam ediyor. Okulun bulunduğu Saraybosna'nın Ilıdza semtinde bahçe direklerine İngiliz bayrakları asılmasından; örgütün anlayışının yaşatılmaya çalışılmasından Türkler kadar Boşnak halkı da rahatsız.

Türkiye'nin çalışmaları ve Bosna Hersek halkının mesafeli durması nedeniyle okulun zor günler yaşadığı biliniyor. İngiliz Büyükelçinin himayesiyle, örgüt okulu nefes almaya çalışıyor.

Büyükelçinin bu gayretiyle; Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna Hersek hükümetlerinin onaylarıyla faaliyetlerine devam eden; 2015 yılında Batı Balkanlar'ın en başarılı üniversitesi seçilen Uluslararası Saraybosna Üniversitesine yönelen ilgiye set çekmek istediği de değerlendiriliyor. - SARAYBOSNA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler: Saraybosna, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Son dakika haber | İngiliz Büyükelçiden FETÖ okuluna destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Hizan'da KHGB'ye üye seçimi - Haber 18:55: Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber 18:55: Kocaeli'de vektörle mücadele çalışmaları - Haber 18:55: Bursa'da şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı - Haber 18:54: Bursa'da 1 kişinin öldüğü park kavgası kamerada - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler