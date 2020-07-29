İngiliz sağlık çalışanları Londra'da hükümetin sağlık sistemi ihmalini protesto ederek, ücret artışı talep etti.

Yaklaşık 200 sağlık çalışanı başkentte Başbakan Boris Johnson'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yoğun bakımda yattığı St Thomas hastanesi önünde toplandı.

Maskeli ve sosyal mesafeli eylemde göstericiler Westminster Köprüsünü ve İngiliz parlamentosunu geçerek başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street'in önüne yürüdü.

Eylemciler burada Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanların sayısı olan 540'ı ayakkabılarla başbakanlık önünde zemine yazdı.