Son dakika haber: İnternette satış yapan firmadan aldığı kabak tohumları bir senelik emeğini heba etti

Son dakika haberleri... İnternette satış yapan firmadan aldığı kabak tohumları bir senelik emeğini heba ettiBALIKESİR'in Edremit ilçesi kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Acar (56), internet üzerinden aldığı kabak tohumlarının bozuk çıktığını iddia ederek, ?Aynı dalda 3 farklı çeşit kabak çıkıyor.

26.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:01
İnternette satış yapan firmadan aldığı kabak tohumları bir senelik emeğini heba etti
BALIKESİR'in Edremit ilçesi kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Acar (56), internet üzerinden aldığı kabak tohumlarının bozuk çıktığını iddia ederek, ?Aynı dalda 3 farklı çeşit kabak çıkıyor. Biberler çıkmadı. Emeğe mi yanayım, giden paraya mı, zamana mı? Bütün senemiz boşa gitti? dedi. Edremit ilçesi kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Acar, pandemi süreci boyunca çalıştığı tarlasında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Acar, Konya'da bulunan bir firmadan aldığı tohumların bozuk çıktığını ve bütün emeğinin boşa gittiğini ileri sürdü. Diktiği biber fidelerinden ürün alamayan Acar, yetişen kabaklarla ise hayatında ilk defa karşılaştığını söyledi. Bütün hayatını çiftçilik ile kazandığını söyleyen Acar, 'İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Aynı dalda hem siyah hem beyaz kabak var, yoz kabak var. Sakız kabak diye aldığım tohumlardan çeşit çeşit kabaklar çıktı. Aldığım biberler de bitmedi' dedi.
Yetkililerden duruma el atmasını, başka çiftçilerin de emeklerinin heba olmamasını isteyen Acar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
'Konya'da bulunan bir firmadan internet üzerinden tohum aldım. Burada gördüğünüz gibi değişik türde kabaklar çıktı. Biber tohumu ektik, çıkmadı. Aynı tohumdan çıkan dallarda 3 çeşit farklı kabak var. Bunları topluyoruz ama satılacak gibi değil. Pandemi sürecinde insanlar evdeyken biz tarlada çalıştık. Devletimiz, ihtiyacı olanlara yardım etti. Biz çalıştığımız için yardım istemedik. Yatmadım çalıştım, çalıştığım için yardım da istemedim. Karşılığı bu mu' O kadar emeğimizin sonunda karşılaştığımız durum bu. 3 aydır zararım o kadar büyük ki, tohum parası ayrı, tarla kirası, işçi parası ayrı. Kendi emeğimizi saymıyorum. Ortada ürün yok. Konuyla ilgili görüştüğümüz firma yetkilileri ise durumu inceleyeceklerini söyledi."
'DAHA ÖNCE GÖRMEDİM'
Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
'Her tohum sertifikasyonunu aldıktan sonra ürün özellikleri ambalaj üzerinde mevcuttur. Ben ilk defa bir kökte farklı cins kabaklar olduğunu duydum. 1982 yılından beri Ziraat Odasındayım, böyle bir şey duymadım. Bizim Oda'da zaman zaman sattığımız hibrit tohumlarımız da oluyor. Ama genellikle kendi ülkemizin tohumlarını, babadan, dededen kalma tohumlarımızı satıyoruz. Sattığımız hibrit tohumlarında, Türk mühendisler tarafından üretilmiş olmasına dikkat ediyoruz. Bazı arkadaşlar daha iyi ve güzeli elde etmek için internetten alışveriş yapıyor. İnternet üzerinde de denetimsiz çok sayı da firma var' dedi. Son dakika haber: İnternette satış yapan firmadan aldığı kabak tohumları bir senelik emeğini heba etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Acar, Edremit, Konya, Güncel, Haber

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