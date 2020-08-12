Son dakika haber: İpsala'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İpsala'nın Bayrambey Mahallesi 7 Evler mevkisinde saat 00.15 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Köprü Mahallesi'ne doğru dönüş yapmakta olan A.E. yönetimindeki Fiat Albea marka 22 PG 996 plakalı otomobil ile o sırada üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet üstündeki K.G. ve B.A. çarpışmanın etkisiyle yere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Acil Sağlık ekipleri iki yaralıyı İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil servisteki ilk müdahalesi yapılan K.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.A.'nın ise vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE